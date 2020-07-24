На Сумщине полиция задержала группу наркосбытчиков

Работники Управления уголовного розыска, детективы Следственного управления ГУНП и оперативники Конотопского отдела полиции при силовой поддержке бойцов КОРД под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области задержали 20 августа трех конотопчан по подозрению в сбыте наркотических и психотропных веществ.
Как предварительно установили правоохранители, ранее неоднократно судимые мужчины в возрасте 43-х, 39-ти и 27-ми лет занимались реализацией местным наркозависимым метадона, амфетамина и каннабиса.
«В ходе реализации оперативно-следственных действий были проведены обыски по месту жительства всех трех фигурантов и их родственников, - комментирует ситуацию Валерий Строкач, заместитель начальника ГУНП в Сумской области. - В результате наши сотрудники изъяли блистеры и пакетики с вероятным амфетамином и метадоном, каннабис, устройства для взвешивания и упаковки «товара», около 30 000 гривен, мобильные телефоны и т.д. А также некоторые электро- и строительные инструменты, которыми, по мнению следователей, наркозависимые расплачивались за очередную «дозу» с продавцами. Кроме того, на приусадебном участке одного из подозреваемых работники полиции нашли и изъяли около двух десятков конопляных кустов».
Сейчас все изъятые вещи, растения и вещества направлены на экспертное исследование. Все трое конотопчан задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи готовят ходатайство по избрании им меры пресечения и объявления подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 УК Украины - «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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