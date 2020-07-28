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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:29252

Сумской футзалист выиграл кубок Украины

19-20 августа в Запорожье прошел «финал четырех» Кубка Украины по футзалу.

И хоть сумской команды не было, но в составах полуфиналистов и финалистов хватало воспитанников футзала Сумщины.

В первом полуфинале ивано-франковский «Ураган» с нашим Артемом Фаренюком в составе обыграл дебютанта Экстра-лиги «ДЕ Трейдинг» с Донетчины 3:0. Во втором столичный «ХИТ», в который в межсезонье перешел вратарь сумского «FoodCentre-Sumy», воспиатнник шосткинского футзала Александр Сирицкий вырвал в серии послематчевых пенальти победу над чемпионом Украины херсонским «Продэксимом» с нашим Николаем Белоцерковцем в составе 2:2 (4-3).

В финале «Ураган» Фаренюка снова по пенальти обыграл «Продэксим» 2:2 (5-4).

Спорт Артем Фаренюк Кубок Украины по футзалу Футзал

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