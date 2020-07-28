Сумской футзалист выиграл кубок Украины

И хоть сумской команды не было, но в составах полуфиналистов и финалистов хватало воспитанников футзала Сумщины.
В первом полуфинале ивано-франковский «Ураган» с нашим Артемом Фаренюком в составе обыграл дебютанта Экстра-лиги «ДЕ Трейдинг» с Донетчины 3:0. Во втором столичный «ХИТ», в который в межсезонье перешел вратарь сумского «FoodCentre-Sumy», воспиатнник шосткинского футзала Александр Сирицкий вырвал в серии послематчевых пенальти победу над чемпионом Украины херсонским «Продэксимом» с нашим Николаем Белоцерковцем в составе 2:2 (4-3).
В финале «Ураган» Фаренюка снова по пенальти обыграл «Продэксим» 2:2 (5-4).
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