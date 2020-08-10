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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:36416

Сумски маршрутчикам снова напомнили о карантине

В Сумах с перевозчиками пассажирского транспорта провели совещание по правилам работы в условиях карантина.

Представители городской власти совместно со специалистами управления Укртрансбезпеки и управления патрульной полиции в Сумской области провели рабочее совещание с перевозчиками пассажирского транспорта по выполнению требований Постановления КМУ № 641 «Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Заммэра Степан Пак напомнил собравшимся о признаках и проявлениях коронавирусной инфекции, в том числе и о путях ее распространения. В частности, он отметил необходимость безусловного выполнения противоэпидемических мероприятий при осуществлении перевозок. К таким, по словам Степана Пака, относятся: регулярное проведение санитарной обработки салонов автобусов и троллейбусов; использования при перевозках защитных масок как водителями, так и пассажирами; перевозки пассажиров только в соответствии с количеством мест для сидения.

Вместе с тем, начальник управления Укртрансбезпеки в Сумской области Игорь Шевель довел до сведения присутствующих требования профилактических мероприятий «Внимание! Август - массовые перевозки». А старший инспектор отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции в Сумской области Дмитрий Скрипченко доложил о распространенных нарушениях при перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом в условиях карантина и о программе мероприятий по их предотвращению.

В свою очередь о мерах, которые принимаются представителями городской власти для предотвращения нарушений противоэпидемических мероприятий при перевозках, сообщил начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко.

Общество Карантин Перевозчики

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