В Сумах больница №5 пополнилась новым рентгенологическим оборудованием Рентген-аппарат, стоимостью более 6 млн грн, который классифицируется как «Система рентгенографическая и диагностическая OPERA» установили в стационарном корпусе больницы.

На днях завершено выполнение технико-монтажных работ для ввода диагностической техники в эксплуатацию. Оборудование производства ведущей итальянской компании General Medical Merate. Его пропускная мощность - 100 снимков в течение рабочей смены. Рентген-аппарат прост в использовании и рассчитан на три рабочих места.

Как отметила заведующая отделением лучевой диагностики Наталья Дорофеева, аппарат позволит расширить перечень исследований и снизить уровень облучения пациентов, а наличие дистанционного управления минимизирует уровень облучения медицинских работников. Данная система использует современную высокочастотную технологию для получения качественных обследований во всех сферах радиодиагностики.

Еще одна новинка, которую приобрели для пациентов городской клинической больницы №5 - передвижной рентген-аппарат 2020 года выпуска, также производства итальянской компании General Medical Merate. Полное название аппарата «Система рентгеновская диагностическая мобильная МАС», что свидетельствует о возможности делать выездные обследования тяжелобольных, которые по состоянию здоровья не в состоянии передвигаться.

Стоимость этого оборудования - 3 млн грн, его приобрели в рамках целевой программы «Организация оказания медицинской помощи больным с подозрением на острую респираторную болезнь, вызванную COVID-19», так же, как и два аппарата ИВЛ и 19 мультипараметровых мониторов пациента (Brightfieid Heaithcare Osen8000).

Директор КНП «Клиническая больница №5» Вячеслав Петренко, представляя оборудование объяснил, что передвижной рентген-аппарат - это мобильный рентгенографический блок, имеющий широкий спектр применения: в радиологии, в операционном блоке, в ортопедии, а по необходимости - в различных специализированных отделениях (терапевтическом, интенсивной терапии), и в другом госпитальном лечении.

«При нынешней непростой эпидемиологической ситуации рентгенологические обследования чрезвычайно важны и востребованы методами диагностики. Речь идет и о плановых, ургентных случаях и, конечно, в контексте непростой ситуации по пандемии коронавирусной инфекции. Кроме этого, актуальными остаются мероприятия по профилактике туберкулеза. Ведь каждый украинец должен ежегодно пройти рентгенологическое обследование грудной клетки», - сказал Вячеслав Петренко.

Для выполнения комплекса ремонтных работ были выделены средства из городского бюджета. На первом этаже лечебного корпуса, где будет работать стационарный рентгенограф OPERA, осуществлен ремонт холла у рентген-кабинета, отремонтирован и сам рентген-кабинет, где обновлены стены и потолок, установлены две рентгенозащитные двери, заменен пол, для кабинета приобретена мебель. Кроме этого, в пультовой комнате заменили сантехнику, а в отделении лучевой диагностики установили пять новых окон.

Всего в этом году на нужды КНП «Клиническая больница №5» было направлено более 19 млн гривен.

По информации директора КНП «Клиническая больница №5», подготовительные мероприятия для успешного начала эксплуатации двух вышеупомянутых рентген-аппаратов уже завершены, поэтому в ближайшее время сумчане смогут воспользоваться возможностью диагностироваться на новом оборудовании европейского уровня.