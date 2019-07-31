В Сумах модернизируют водоочистные сооружения

Это эффективная замена жидкого хлора, которая является малотоксичной и значительно безопаснее в использовании, а заодно имеет широкий спектр действия на патогенные микроорганизмы (болезнетворные бактерии, грибковые инфекции).
Чтобы реализовать данную идею КП «Горводоканал» заказало разработку проектно-сметной документации за собственные средства. В 2018 году Сумы подали заявку на софинансирование проекта «Реконструкция хлорного хозяйства на очистных сооружениях г. Сумы с переводом на гипохлорит натрия» в соответствии с положениями Общегосударственной целевой программы «Питьевая вода Украины» на 2011-2020 годы. В 2019 году за счет средств государственного и городского бюджетов (общая сумма - более 2,5 млн грн, объем софинансирования из городского бюджета составил 10,5%) было завершено строительно-монтажные работы, установлено необходимое оборудование и осуществлены пусконаладочные работы , после чего объект был введен в эксплуатацию.
Кроме нового механизма обеззараживания сточных вод на КП «Горводоканал» также занимаются качественной биологической очисткой, которая является основной и проходит в аэротенках с помощью активного ила и аэрации. Для этого предприятие начало замену аэрационной системы и запорной арматуры на городских очистных сооружениях за средства из городского бюджета в сумме 1,7 млн гривен. Сейчас бригада работников сосредоточена на участке технологического трубопровода системы аэрации аэротенков №5 и №6.
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