В Сумах модернизируют водоочистные сооружения По информации директора КП «Горводоканал» Анатолия Сагача, коммунальное предприятие начало использовать гипохлорит натрия при обеззараживании сточных вод на городских очистных сооружениях.

Это эффективная замена жидкого хлора, которая является малотоксичной и значительно безопаснее в использовании, а заодно имеет широкий спектр действия на патогенные микроорганизмы (болезнетворные бактерии, грибковые инфекции).

Чтобы реализовать данную идею КП «Горводоканал» заказало разработку проектно-сметной документации за собственные средства. В 2018 году Сумы подали заявку на софинансирование проекта «Реконструкция хлорного хозяйства на очистных сооружениях г. Сумы с переводом на гипохлорит натрия» в соответствии с положениями Общегосударственной целевой программы «Питьевая вода Украины» на 2011-2020 годы. В 2019 году за счет средств государственного и городского бюджетов (общая сумма - более 2,5 млн грн, объем софинансирования из городского бюджета составил 10,5%) было завершено строительно-монтажные работы, установлено необходимое оборудование и осуществлены пусконаладочные работы , после чего объект был введен в эксплуатацию.

Кроме нового механизма обеззараживания сточных вод на КП «Горводоканал» также занимаются качественной биологической очисткой, которая является основной и проходит в аэротенках с помощью активного ила и аэрации. Для этого предприятие начало замену аэрационной системы и запорной арматуры на городских очистных сооружениях за средства из городского бюджета в сумме 1,7 млн гривен. Сейчас бригада работников сосредоточена на участке технологического трубопровода системы аэрации аэротенков №5 и №6.