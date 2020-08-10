В Сумах сбили велосипедиста (видео)

По предварительным данным, 36-летний водитель Renault Megane, не заняв крайнее левое положение на дороге для осуществления разворота и не убедившись в безопасности своего маневра, допустил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении.
Вследствие ДТП 27-летний велосипедист получил телесные повреждения. Его доставили в больницу, где, предварительно, зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадины коленных суставов.
Инспекторы огородили место ДТП и обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления следователем материалов ДТП.
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