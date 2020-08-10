В Сумах сбили велосипедиста (видео) Сообщение о ДТП на Курском проспекте патрульные получили 20 августа, около 21 часов.

По предварительным данным, 36-летний водитель Renault Megane, не заняв крайнее левое положение на дороге для осуществления разворота и не убедившись в безопасности своего маневра, допустил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

Вследствие ДТП 27-летний велосипедист получил телесные повреждения. Его доставили в больницу, где, предварительно, зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадины коленных суставов.

Инспекторы огородили место ДТП и обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления следователем материалов ДТП.