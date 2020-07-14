Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:14267

У Сумах відкрилася виставка-інсталяція «Весільні традиції Сумщини»

Напередодні Дня Незалежності України у Сумському обласному краєзнавчому музеї було презентовано виставку-інсталяцію «Весільні традиції Сумщини.

З історії весільної обрядовості кінця ХІХ – ХХ ст.», що репрезентує унікальні предмети та рідкісні матеріали з фондів краєзнавчого музею, приватного музею «Причал Одіссея» Сергія Гуцана та речі надані на виставку друзями музею.
В рамках проекту створені музейні інсталяції: «Скриня нареченої», «У приміщенні сумського РАГСу 1940-х рр.», «Весільна церемонія 1974 р. в м. Суми», «Весільні подарунки», що крім інформативного наповнення виступають фотозонами для бажаючих залишити для себе світлину з весілля різних історичних епох.
Експозиція складається з кількох локацій організованих, як в основному приміщенні музею, так і в будівлі по вул. Покровська, 2. На кожній з локацій представлені оригінальні речі, пов’язані з весільною обрядовістю: місцевими звичаями, традиціями та обрядами.
Серед унікальних експонатів – скриня 1881 р. з Лебединщини, прикрашена квітковим орнаментом в якій зберігався посаг нареченої, весільні рушники, чоловіча вишита сорочка, датована 1917 р.
Родзинкою виставки є унікальні документи – листи, датовані 1853 та 1854 рр., автори яких висловлюють привітання зі вступом у шлюб Пелагеї Литвиновій – видатній фольклористці та етнографу, уродженці Глухівського повіту.
Окрасою експозиції є весільні світлини із зібрання музею «Причал Одіссея», що репрезентують трансформацію весільного вбрання кінця ХІХ – початку ХХ ст. Привертає увагу колекція весільного вбрання 1960 – початку 1990-х рр.: жіночі сукні з фатою, чоловічі костюми та інші предмети весільного вбрання.
Під час презентації виставки куратор проекту – директор музею Владислав Терентьєв розповів про етапи її підготовки та створення музейних інсталяцій. Завідувачка відділом музею Аліна Конотоп ознайомила присутніх з локаціями виставкового проекту, розповіла про цікаві весільні традиції та обряди. Спогадами про власне весілля, що відбулося у Сумах в 1974 р. поділилася родина Ігоря та Ольги Ройченків.
Представлення матеріалів виставки відбулася з дотриманням карантинних норм.

Досуг Выставка

По тематике

У Сумах презентують унікальну персональну виставку
18.08.2020 14:46

У Сумах презентують унікальну персональну виставку

Відсьогодні, 18 серпня, в Агенції промоції «Суми» стартує показ персональної виставки Юрія ВИШНЯКОВА – «Дихання»....

Сумчан запрошують на виставку ленд-арту
18.08.2020 08:03

Сумчан запрошують на виставку ленд-арту

2020 рік з його унікальністю та навіть проблемами не зміг завадити Ленд-арт фестивалю «Простір Покордоння» відбутися....

У Сумах відкриється виставка «Арвест»
30.07.2020 08:02

У Сумах відкриється виставка «Арвест»

У п’ятницю, 31 липня, у BureauArt (Воскресенська, 8А) відкриється виставка живопису Еріка Айрапетяна «Арвест»....

У Лебединському художньому музеї відкриють виставку «Урочище Бурлюк»
16.07.2020 08:01

У Лебединському художньому музеї відкриють виставку «Урочище Бурлюк»

18 липня Лебединський міський художній музей ім. Б.К. Руднєва гостинно запрошує всіх охочих на відкриття футуристичної виставки «УРОЧИЩЕ БУРЛЮК», що...

Сумской фотограф откроет горожанам загадочный Непал
14.07.2020 08:44

Сумской фотограф откроет горожанам загадочный Непал

Во вторник, 14 июля, в Агентстве промоции «Сумы» представляют выставку фоторабот Сергея Колесникова «Мир, который изменил меня»....

Новости

Что известно о третьей смерти от коронавируса в Сумах
Сегодня 12:03
На Сумщине 1124 случая коронавируса: плюс 2 летальных
Сегодня 09:59
Сумы уже в желтой зоне по карантину
Вчера 20:50
З 1 вересня українцям для поїздок до Білорусі знадобляться закордонні паспорти
Сегодня 17:40
«Альянс» и «Виктория» получили соперников в кубке Украины
Сегодня 16:59
В «желтых» районах Сумщины и Сумах усилили противоэпидемические мероприятия
Сегодня 16:45
Военная обувь на гражданке, что купить? ®
Сегодня 16:37
Обвинувачений у організації нападу на двох сумських нардепів звинуватив СБУшника у провокації заради кар'єри
Сегодня 16:34
Сумський обласний контактний центр в умовах карантину продовжує працювати, але просить громадян уникати особистого відвідування
Сегодня 16:31
У Сумах відкрилася виставка-інсталяція «Весільні традиції Сумщини»
Сегодня 16:14
Сумской нардеп запустил ютуб-шоу «Мандруй Україною» (видео)
Сегодня 15:40
На Сумщине с рабочей поездкой министр развития громад и территорий Украины
Сегодня 15:17
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.