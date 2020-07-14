У Сумах відкрилася виставка-інсталяція «Весільні традиції Сумщини»

З історії весільної обрядовості кінця ХІХ – ХХ ст.», що репрезентує унікальні предмети та рідкісні матеріали з фондів краєзнавчого музею, приватного музею «Причал Одіссея» Сергія Гуцана та речі надані на виставку друзями музею.
В рамках проекту створені музейні інсталяції: «Скриня нареченої», «У приміщенні сумського РАГСу 1940-х рр.», «Весільна церемонія 1974 р. в м. Суми», «Весільні подарунки», що крім інформативного наповнення виступають фотозонами для бажаючих залишити для себе світлину з весілля різних історичних епох.
Експозиція складається з кількох локацій організованих, як в основному приміщенні музею, так і в будівлі по вул. Покровська, 2. На кожній з локацій представлені оригінальні речі, пов’язані з весільною обрядовістю: місцевими звичаями, традиціями та обрядами.
Серед унікальних експонатів – скриня 1881 р. з Лебединщини, прикрашена квітковим орнаментом в якій зберігався посаг нареченої, весільні рушники, чоловіча вишита сорочка, датована 1917 р.
Родзинкою виставки є унікальні документи – листи, датовані 1853 та 1854 рр., автори яких висловлюють привітання зі вступом у шлюб Пелагеї Литвиновій – видатній фольклористці та етнографу, уродженці Глухівського повіту.
Окрасою експозиції є весільні світлини із зібрання музею «Причал Одіссея», що репрезентують трансформацію весільного вбрання кінця ХІХ – початку ХХ ст. Привертає увагу колекція весільного вбрання 1960 – початку 1990-х рр.: жіночі сукні з фатою, чоловічі костюми та інші предмети весільного вбрання.
Під час презентації виставки куратор проекту – директор музею Владислав Терентьєв розповів про етапи її підготовки та створення музейних інсталяцій. Завідувачка відділом музею Аліна Конотоп ознайомила присутніх з локаціями виставкового проекту, розповіла про цікаві весільні традиції та обряди. Спогадами про власне весілля, що відбулося у Сумах в 1974 р. поділилася родина Ігоря та Ольги Ройченків.
Представлення матеріалів виставки відбулася з дотриманням карантинних норм.
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