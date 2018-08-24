Як у Сумах відзначатимуть День державного прапора та День Незалежності Не дивлячись на підвищення рівня захворюваності на коронавірус, влада продовжує збирати людей до купи.

29 років незалежності України жителі та гості Сум відсвяткують у сквері Т.Шевченка 24 серпня, а днем раніше – 23 серпня о 9.00 одночасно над містами і селами Сумщини у небо урочисто здіймуться синьо-жовті стяги.

Заходи з нагоди Дня Державного Прапора України розпочнуться з майдану Незалежності в Сумах, де традиційно о 8.00 збиратиметься колона у вишиванках і з прапорцями. Урочистою ходою колона о 8.15 рушить до центру «Романтика» і фонтана «Садко», де о 9.00 і відбудеться підняття державних Прапорів.

День Незалежності, 24 серпня, розпочнеться о 9.30 з вшанування пам’яті військових, які загинули у зоні АТО (Алея Героїв на Сумському міському кладовищі, вул. 20 років Перемоги).

А о 10.00 у сквері Т. Шевченка відбудеться покладання квітів до пам’ятника Кобзарю, урочистий мітинг та святкова програма «Слався, рідна Україно, наша земле золота!».