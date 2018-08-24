Як у Сумах відзначатимуть День державного прапора та День Незалежності

29 років незалежності України жителі та гості Сум відсвяткують у сквері Т.Шевченка 24 серпня, а днем раніше – 23 серпня о 9.00 одночасно над містами і селами Сумщини у небо урочисто здіймуться синьо-жовті стяги.
Заходи з нагоди Дня Державного Прапора України розпочнуться з майдану Незалежності в Сумах, де традиційно о 8.00 збиратиметься колона у вишиванках і з прапорцями. Урочистою ходою колона о 8.15 рушить до центру «Романтика» і фонтана «Садко», де о 9.00 і відбудеться підняття державних Прапорів.
День Незалежності, 24 серпня, розпочнеться о 9.30 з вшанування пам’яті військових, які загинули у зоні АТО (Алея Героїв на Сумському міському кладовищі, вул. 20 років Перемоги).
А о 10.00 у сквері Т. Шевченка відбудеться покладання квітів до пам’ятника Кобзарю, урочистий мітинг та святкова програма «Слався, рідна Україно, наша земле золота!».
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