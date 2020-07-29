Сегодня-завтра на Сумщине прогнозируют грозы

Днем 22 августа без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью +10 .. + 15 ’°С, днем +21 .. + 26 °С.
23 августа без осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +9 .. + 14 °С, днем +23 .. + 28 °С.
17 - 19 августа ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 м/с....
До конца недели на Сумщине сохранится холоднее обычной, без существенных осадков погода....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
До конца недели на Сумщине сохранится сухая, жаркая погода, на выходных температура воздуха несколько снизится....
Холодный атмосферный фронт циклона над Скандинавией принесет кратковременные дожди с грозами и понижение температуры воздуха....