Сумские футзалисты проиграли во Львове Сегодня, 21 августа, стартовал новый сезон в Экстра-лиге.

Во Львове встретились 6-я и 7-я команды прошлого сезона – местная «Энергия» и «FoodCentre-Sumy».

Сумчане открыли счет на 11-й минуте благодаря удачному розыгрышу аута, когда мяч залетел в ворота от защитника хозяев. Сравнять счет львовяне смогли только под конец тайма на 19-й минуте – Олег Легендзевич. Уже во втором тайме он вывел свою команду вперед (27-я минута). На 31-й минуте Тарас Кузь увеличивает преимущество «Энергии». Спустя 3 минуты второй гол за сумчан забил Виталий Катеринин, буквально затолкав мяч в ворота после серии рикошетов. Тут же львовяне забили 4-й гол – Юрий Когут, а на 38-й делают счет 5:2 – Марьян Пелех. На последней минуте окончательный счет установил Андрей Цилык – 5:3.