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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:17246

На Сумщине с рабочей поездкой министр развития громад и территорий Украины

Министр Алексей Чернышов осмотрел объект «Большого строительства» - Краснопольскую общеобразовательную школу I-III ступеней.

Алексей Чернышев вместе с главой Сумской облгосадминистрации Романом Грищенко и главой Краснопольской ОТГ Юрием Яремчук проинспектировал ход ремонтных работ, которые уже на стадии завершения, осмотрел современные учебные классы, отремонтированный столовую, спортивную и актовый зал, где заканчивается ремонт.

Краснопольская школа ремонтировалась средствами ГФРР, она в перечне объектов программы президента Владимира Зеленского «100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов».

«Я доволен ходом ремонтных работ. Есть несколько замечаний, о которых я говорил главе облгосадминистрации. Роман Грищенко лично пообещал мне, что к 1 сентября все недостатки будут устранены», - сообщил министр.

Политика Алексей Чернышев Визит Министр развития громад и территорий

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