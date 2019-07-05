На Сумщине с рабочей поездкой министр развития громад и территорий Украины

Алексей Чернышев вместе с главой Сумской облгосадминистрации Романом Грищенко и главой Краснопольской ОТГ Юрием Яремчук проинспектировал ход ремонтных работ, которые уже на стадии завершения, осмотрел современные учебные классы, отремонтированный столовую, спортивную и актовый зал, где заканчивается ремонт.
Краснопольская школа ремонтировалась средствами ГФРР, она в перечне объектов программы президента Владимира Зеленского «100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов».
«Я доволен ходом ремонтных работ. Есть несколько замечаний, о которых я говорил главе облгосадминистрации. Роман Грищенко лично пообещал мне, что к 1 сентября все недостатки будут устранены», - сообщил министр.
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