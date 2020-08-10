Сумський обласний контактний центр в умовах карантину продовжує працювати, але просить громадян уникати особистого відвідування

Оператори Сумського обласного контактного центру оперативно приймуть Вашу заяву у телефонному режимі щодо проблеми, яка у Вас виникла, і невідкладно надішлють Ваше звернення органам влади відповідно до їхньої компетенції.
Телефони контактного центру: (0542) 66-33-77 – безкоштовно для жителів м. Суми і Сумського району, 0800-301-501 – безкоштовно для всіх жителів Сумської області.
Державна установа «Сумський обласний контактний центр» функціонує з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 18.00.
Електронна адреса: kol_centr@sm.gov.ua
На час скасування прийомів громадян у приміщенні Сумської обласної державної адміністрації розміщена скринька «Для звернень громадян».
Також ви можете направити звернення до Сумської обласної державної адміністрації за поштовою адресою: майдан Незалежності, 2, м.Суми, 40030 або направити лист на офіційну електронну адресу: zvern@sm.gov.ua
У відділі роботи із зверненнями громадян апарату Сумської обласної державної адміністрації у робочий час ви можете отримати консультацію у телефонному режимі: (0542) 78-27-39, (0542) 78-27-29, з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 17.15, у п’ятницю з 08.00 до 16.00. Обідня перерва з 12.00 до 13.00.