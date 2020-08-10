Сумський обласний контактний центр в умовах карантину продовжує працювати, але просить громадян уникати особистого відвідування В умовах карантину Державна установа «Сумський обласний контактний центр» продовжує працювати над вирішенням нагальних проблем громадян, але на період карантину працівники центру просять жителів Сумщини уникати, за можливості, особистого відвідування органів влади.

Оператори Сумського обласного контактного центру оперативно приймуть Вашу заяву у телефонному режимі щодо проблеми, яка у Вас виникла, і невідкладно надішлють Ваше звернення органам влади відповідно до їхньої компетенції.

Телефони контактного центру: (0542) 66-33-77 – безкоштовно для жителів м. Суми і Сумського району, 0800-301-501 – безкоштовно для всіх жителів Сумської області.

Державна установа «Сумський обласний контактний центр» функціонує з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 18.00.

Електронна адреса: kol_centr@sm.gov.ua

На час скасування прийомів громадян у приміщенні Сумської обласної державної адміністрації розміщена скринька «Для звернень громадян».

Також ви можете направити звернення до Сумської обласної державної адміністрації за поштовою адресою: майдан Незалежності, 2, м.Суми, 40030 або направити лист на офіційну електронну адресу: zvern@sm.gov.ua

У відділі роботи із зверненнями громадян апарату Сумської обласної державної адміністрації у робочий час ви можете отримати консультацію у телефонному режимі: (0542) 78-27-39, (0542) 78-27-29, з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 17.15, у п’ятницю з 08.00 до 16.00. Обідня перерва з 12.00 до 13.00.