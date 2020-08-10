Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:31222

Сумський обласний контактний центр в умовах карантину продовжує працювати, але просить громадян уникати особистого відвідування

В умовах карантину Державна установа «Сумський обласний контактний центр» продовжує працювати над вирішенням нагальних проблем громадян, але на період карантину працівники центру просять жителів Сумщини уникати, за можливості, особистого відвідування органів влади.

Оператори Сумського обласного контактного центру оперативно приймуть Вашу заяву у телефонному режимі щодо проблеми, яка у Вас виникла, і невідкладно надішлють Ваше звернення органам влади відповідно до їхньої компетенції.

Телефони контактного центру: (0542) 66-33-77 – безкоштовно для жителів м. Суми і Сумського району, 0800-301-501 – безкоштовно для всіх жителів Сумської області.

Державна установа «Сумський обласний контактний центр» функціонує з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 18.00.

Електронна адреса: kol_centr@sm.gov.ua

На час скасування прийомів громадян у приміщенні Сумської обласної державної адміністрації розміщена скринька «Для звернень громадян».

Також ви можете направити звернення до Сумської обласної державної адміністрації за поштовою адресою: майдан Незалежності, 2, м.Суми, 40030 або  направити лист на офіційну електронну адресу: zvern@sm.gov.ua

У відділі роботи із зверненнями громадян апарату Сумської обласної державної адміністрації у робочий час ви можете отримати консультацію у телефонному режимі: (0542) 78-27-39,  (0542) 78-27-29, з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 17.15, у п’ятницю з 08.00 до 16.00. Обідня перерва з 12.00 до 13.00.

 
Общество

Новости

Что известно о третьей смерти от коронавируса в Сумах
Сегодня 12:03
На Сумщине 1124 случая коронавируса: плюс 2 летальных
Сегодня 09:59
Сумы уже в желтой зоне по карантину
Вчера 20:50
З 1 вересня українцям для поїздок до Білорусі знадобляться закордонні паспорти
Сегодня 17:40
«Альянс» и «Виктория» получили соперников в кубке Украины
Сегодня 16:59
В «желтых» районах Сумщины и Сумах усилили противоэпидемические мероприятия
Сегодня 16:45
Военная обувь на гражданке, что купить? ®
Сегодня 16:37
Обвинувачений у організації нападу на двох сумських нардепів звинуватив СБУшника у провокації заради кар'єри
Сегодня 16:34
Сумський обласний контактний центр в умовах карантину продовжує працювати, але просить громадян уникати особистого відвідування
Сегодня 16:31
У Сумах відкрилася виставка-інсталяція «Весільні традиції Сумщини»
Сегодня 16:14
Сумской нардеп запустил ютуб-шоу «Мандруй Україною» (видео)
Сегодня 15:40
На Сумщине с рабочей поездкой министр развития громад и территорий Украины
Сегодня 15:17
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.