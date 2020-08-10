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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:59286

«Альянс» и «Виктория» получили соперников в кубке Украины

Сегодня, 21 августа, в Доме футбола состоялась жеребьевка первого предварительного этапа Кубка Украины сезона 2020-21.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом, жеребьевка прошла по географическому принципу, чтобы командам не нужно было преодолевать большие расстояния.

ФК «Альянс» из Липовой Долины получил в соперники одного из лидеров первой лиги прошлого сезона харьковский «Металлист 1925». Аматорская «Виктория» из Николаевки сыграет с мариупольским «Ярудом» из второй лиги. Игры пройдут на поле наших команд в период с 26 по 29 августа.

Остальные пары:

Кривбасс - Черкащина

Олимпия - Горняк-Спорт

Перемога - Кремень

Металл - ВПК-Агро

Альянс - Металлист-1925

Авангард - Металлург Запорожье

Никополь - Кристалл

Энергия - Черноморец

Таврия Симферополь - Реал Фарма

Балканы - Николаев

Рубикон - Диназ

Нива Винница - Чернигов

Чайка - Полесье

Днепр Черкассы - Верес

Карпаты Галич - Нива Тернополь

Прикарпатье - Подолье

Буковина - Ужгород

Эпицентр - Карпаты Львов

Напомним, что раунд состоит из одного матча.

Спорт Альянс Липовая Долина Виктория Николаевка Кубок Украины по футболу Футбол

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