«Альянс» и «Виктория» получили соперников в кубке Украины

Из-за сложной ситуации с коронавирусом, жеребьевка прошла по географическому принципу, чтобы командам не нужно было преодолевать большие расстояния.
ФК «Альянс» из Липовой Долины получил в соперники одного из лидеров первой лиги прошлого сезона харьковский «Металлист 1925». Аматорская «Виктория» из Николаевки сыграет с мариупольским «Ярудом» из второй лиги. Игры пройдут на поле наших команд в период с 26 по 29 августа.
Остальные пары:
Кривбасс - Черкащина
Олимпия - Горняк-Спорт
Перемога - Кремень
Металл - ВПК-Агро
Альянс - Металлист-1925
Авангард - Металлург Запорожье
Никополь - Кристалл
Энергия - Черноморец
Таврия Симферополь - Реал Фарма
Балканы - Николаев
Рубикон - Диназ
Нива Винница - Чернигов
Чайка - Полесье
Днепр Черкассы - Верес
Карпаты Галич - Нива Тернополь
Прикарпатье - Подолье
Буковина - Ужгород
Эпицентр - Карпаты Львов
Напомним, что раунд состоит из одного матча.
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