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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:40163

З 1 вересня українцям для поїздок до Білорусі знадобляться закордонні паспорти

Громадянам України для поїздок до Білорусі з 1 вересня знадобляться закордонні паспорти. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що у цей день набуває чинності постанова Кабміну про часткове зупинення угоди з урядом Білорусі щодо безвізових поїздок громадян.

«Відтак, запрацює новий порядок виїзду, який дозволить покращити захист українських громадян, оскільки у разі втрати за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація громадян України закордонними установами є тривалою та складною на відміну від оперативних процедур документування подорожуючих у разі втрати закордонних паспортів», – мовиться у повідомленні.

Також прикордонники прогнозують, що таким чином зменшиться час проходження прикордонного контролю, адже інформація з закордонних паспортів зчитується автоматичними рідерами.

Українці, які проживають у Білорусі, можуть оформити закордонні паспорти у посольстві України у Мінську або консульстві у Бресті.

Як наголосили у ДПСУ, українці, які повертатимуться з Білорусі в Україну після 1 вересня, зможуть перетнути кордон і за внутрішніми паспортами.

 
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