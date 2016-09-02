Сумчанин стал чемпионом Украины по гребле

В соревнованиях принимали участие 496 спортсменов, которые представляли 23 региона Украины. Спортсмен СО ДЮСШ «Старт» Михаил Кихтенко стал чемпионом Украины в заезде К-1 на дистанции 500 м и занял 3-е место в заезде К-1 на дистанции 3000 м.
Подготовил спортсмена тренер Сергей Коваленко.
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