Сумчанин стал чемпионом Украины по гребле 17-21 августа в Днепре проходил Открытый чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек.

В соревнованиях принимали участие 496 спортсменов, которые представляли 23 региона Украины. Спортсмен СО ДЮСШ «Старт» Михаил Кихтенко стал чемпионом Украины в заезде К-1 на дистанции 500 м и занял 3-е место в заезде К-1 на дистанции 3000 м. Подготовил спортсмена тренер Сергей Коваленко.