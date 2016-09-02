Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:041

Сумчанин стал чемпионом Украины по гребле

17-21 августа в Днепре проходил Открытый чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек.

В соревнованиях принимали участие 496 спортсменов, которые представляли 23 региона Украины. Спортсмен СО ДЮСШ «Старт» Михаил Кихтенко стал чемпионом Украины в заезде К-1 на дистанции 500 м и занял 3-е место в заезде К-1 на дистанции 3000 м.

Подготовил спортсмена тренер Сергей Коваленко.

Спорт Гребля
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах гребцы соревновались на призы Шапаренко
16.09.2019 14:35

В Сумах гребцы соревновались на призы Шапаренко

14 сентября в акватории гребной базы СумГУ на Псле состоялись соревнований по гребле на призы двукратного Олимпийского чемпиона Александра Шапаренко....

В Сумах прошло первенство города по гребле
12.09.2018 12:07

В Сумах прошло первенство города по гребле

В Сумах состоялся открытый чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ....

20.07.2018 14:20

Сумчанин нагреб на «бронзу» на чемпионате Украины

11-15 июля Днепр принимал соревнования чемпионата Украины по гребле на байдарках и каноэ....

В Сумах гребли на призы Шапаренко
18.09.2017 13:28

В Сумах гребли на призы Шапаренко

17 сентября в рамках Всеукраинского Олимпийского урока прошли соревнования на призы двукратного олимпийского чемпиона Александра Шапаренко по гребле на байдарках...

02.09.2016 08:13

Сумской гребец стал серебряным призером чемпионата Украины

Сумские гребцы вернулись с командного чемпионата Украины с одной медалью....

Новости

Что известно о третьей смерти от коронавируса в Сумах
Сегодня 12:03
На Сумщине 1124 случая коронавируса: плюс 2 летальных
Сегодня 09:59
Сумы уже в желтой зоне по карантину
Вчера 20:50
Сумчанин стал чемпионом Украины по гребле
Сегодня 21:04
З 1 вересня українцям для поїздок до Білорусі знадобляться закордонні паспорти
Сегодня 17:40
«Альянс» и «Виктория» получили соперников в кубке Украины
Сегодня 16:59
В «желтых» районах Сумщины и Сумах усилили противоэпидемические мероприятия
Сегодня 16:45
Военная обувь на гражданке, что купить? ®
Сегодня 16:37
Обвинувачений у організації нападу на двох сумських нардепів звинуватив СБУшника у провокації заради кар'єри
Сегодня 16:34
Сумський обласний контактний центр в умовах карантину продовжує працювати, але просить громадян уникати особистого відвідування
Сегодня 16:31
У Сумах відкрилася виставка-інсталяція «Весільні традиції Сумщини»
Сегодня 16:14
Сумской нардеп запустил ютуб-шоу «Мандруй Україною» (видео)
Сегодня 15:40
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.