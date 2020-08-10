На Сумщине еще 21 случай коронавируса, два летальных На утро 22 августа в Сумской области подтверждено 1145 случаев заболевания COVID-19.

За последние сутки болезнь подтверждена у 21 человека. Еще 2 человека умерли – всего 20. 9 человек выздоровели - всего 510. Болеют 615.