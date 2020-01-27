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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах провели чемпионат области по шахматам среди ветеранов

15-21 августа в клубе «Интеллект» СумГУ проходил чемпионат области среди ветеранов.

Играли в двух возрастных категориях: 50-64 и 65+. В турнире принимали участие 25 шахматистов из Сум, Бурыни, Краснопольского р-на. Соревнования проводились в семь туров.

В результате острой борьбы в старгей группе лидерские позиции сохранил Владимир Люлин, набравший 6,5 очков. Вторую строчку таблицы занял Владимир Федченко - 6 очков, третью - Владимир Тихоновский - 5 очков.

В младшей группе победителем стал Александр Рафиков. Вторую и третью строчки заняли Николай Семенов и Вячеслав Немыкин.

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями. Ветеран шахматного спорта Рыжов Владимир (81 г.) за активное участие в спортивной жизни был награжден дипломом почетного ветерана. Другие участники турнира также были отмечены при подведении итогов, как игроки проявившие волю к победе.

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