На Сумщине уже 1145 случаев коронавируса: подробности По состоянию на 22 августа в Сумской области 1145 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 21 человека (Сумы – 17, Шостка - 1, Ромны - 1, Роменский р-н - 1, Недригайловский р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 20 летальных случаев, из них 2 - за прошедшие сутки (Сумы).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 510 человек, из них за минувшие сутки - 9 (Шостка - 3, Сумский р-н - 1, Недригайловский - 3, Липоводолинский - 1, Белопольский - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 522 случая заболевания, в Сумском районе - 73, г. Белополье - 7, Белопольский район – 23, г. Бурынь - 2, Бурынский район - 1, пгт Великая Писаревка - 2, г. Глухов – 13, Глуховский район - 6, г. Конотоп - 50, Конотопский район - 34, пгт Краснополье - 2, Краснопольский р-н - 6, г. Кролевец - 45, Кролевецкий район – 23, г. Лебедин - 4, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, пгт Недригайлов – 31, Недригайловский район - 20, г. Ахтырка - 65, Ахтырский р-н – 19, Путивль - 3, Путивльский район - 7, г. Ромны - 38, Роменский район – 22, Середина-Буда - 1, Середина-Будский р-н – 20, г. Тростянец - 43, Тростянецкий район - 9, г. Шостка - 49, Шосткинский р-н - 2.