Ночью в Ахтырке пожарные спасли мужчину на пожаре Сегодня, 22 августа, в 1:12 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на двух хозяев на ул. Евгения Ткаченко в г. Ахтырка.

На тушение направили дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытии на место вызова было установлено, что возгорание произошло в одной из половин дома. Из-за сильного задымления работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. При проведении разведки в комнате на диване пожарные обнаружили мужчину, который спал. Его разбудили и немедленно вывели в безопасное место на улицу.

Одновременно с этим проводилось обуздания очага пожара, который находился в соседней комнате. Огонь охватил диван, одеяло и вещи домашнего обихода. В 1:30 возгорание было локализовано, а в 1:35 - ликвидировано.

Спасенному мужчине, 1952 г.р., который оказался братом хозяйки дома, медицинская помощь не понадобилась.

Всего на тушение привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания неосторожное обращение с огнем. Поэтому, чтобы предотвратить возникновение пожара в вашем доме будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.