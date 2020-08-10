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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:51342

В Сумах мотоциклист въехал в припаркованный автомобиль

20 августа, около 17.30, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Сергея Табалы.

Предварительно, 19-летний водитель, управляя мотоциклом ИЖ, не придерживался безопасной скорости, после чего, не справившись с управлением, допустил наезд на припаркованный автомобиль ВАЗ-21114.

Вследствие ДТП сам же мотоциклист и получил телесные повреждения в виде раны лобной области, закрытой травмы грудной клетки и множественных скальпированных ран спины.

Инспекторы огородили место ДТП и обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления следователем материалов ДТП.

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