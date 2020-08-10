В Сумах мотоциклист въехал в припаркованный автомобиль

Предварительно, 19-летний водитель, управляя мотоциклом ИЖ, не придерживался безопасной скорости, после чего, не справившись с управлением, допустил наезд на припаркованный автомобиль ВАЗ-21114.
Вследствие ДТП сам же мотоциклист и получил телесные повреждения в виде раны лобной области, закрытой травмы грудной клетки и множественных скальпированных ран спины.
Инспекторы огородили место ДТП и обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления следователем материалов ДТП.
Сообщение о ДТП на Курском проспекте патрульные получили 20 августа, около 21 часов....
Сегодня, 20 августа, в Сумах на ул. Сергея Табалы произошло ДТП....
Происшествие произошло в Шостке, на перекрестке улиц Черниговской и Горького....
Столкновение произошло сегодня, 16 августа, в 14:30 на остановке «Вишневый сад» на пр. Курский....
Дорожное происшествие произошло 15 августа около 14.00 по ул. Спасская....