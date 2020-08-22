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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:14734

В Украине коронавирус побил очередной рекорд

В Украине зафиксировано 2328 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

22 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 102971 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 2244 летальные, 51735 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2328 новых случаев. Всего проведено 1400726 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 657 пациентов. Умерли 37 человек, сообщает Минздрав Украины.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 3553 случая;

- Волынская область - 5052 случая;

- Днепропетровская область - 1932 случая;

- Донецкая область - 1215 случаев;

- Житомирская область - 2734 случая;

- Закарпатская область - 6885 случаев;

- Запорожская область - 1287 случаев;

- Ивано-Франковская область - 7631 случай;

- Кировоградская область - 756 случаев;

- Киев - 11507 случаев;

- Киевская область - 4881 случай;

- Львовская область - 12 965 случаев;

- Луганская область - 232 случая;

- Николаевская область - 938 случаев;

- Одесская область - 5788 случаев;

- Полтавская область - 636 случаев;

- Ривненская область - 8383 случая;

- Сумская область - 1145 случаев;

- Тернопольская область - 4507 случаев;

- Харьковская область - 7324 случая;

- Херсонская область - 332 случая;

- Хмельницкая область - 1904 случая;

- Черновицкая область - 8713 случаев;

- Черкасская область - 1248 случаев;

- Черниговская область - 1423 случая.

Общество Коронавирус

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