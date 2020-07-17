В ДТП на Роменщине погиб человек

Предварительно установлено, что водитель во время движения не справился с управлением, в результате чего авто слетело в кювет и перевернулось.
В автомобиле находились два человека. Один из них от полученных травм погиб на месте происшествия. Другой – на «скорой» доставили в больницу.
На месте работает следственно-оперативная группа Роменского отдела полиции. Продолжается осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства аварии.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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