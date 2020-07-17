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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:15286

В ДТП на Роменщине погиб человек

Происшествие произошло сегодня около шести часов утра в селе Перекоповка Роменского района.

Предварительно установлено, что водитель во время движения не справился с управлением, в результате чего авто слетело в кювет и перевернулось.

В автомобиле находились два человека. Один из них от полученных травм погиб на месте происшествия. Другой – на «скорой» доставили в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа Роменского отдела полиции. Продолжается осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Смертельное ДТП

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