На півдні Сумщини прогнозують пожежну небезпеку (відео) За прогнозом обласного Гідрометцентру, у період з 22 по 24 серпня в південній половині області збережеться надзвичайна (найвищого 5-го класу) пожежна небезпека.

Через це значно зростає загроза виникнення пожеж. У першу чергу загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах, які важко виявити у початковій стадії.

Вкотре закликаємо громадян бути обережними з вогнем, не спалювати суху рослинність, а при перебуванні у лісовій місцевості суворо дотримуватись правил пожежної безпеки. Наголошуємо, що забороняється розведення багать у лісах, в'їзд до них транспорту. Також при 5-му класі передбачається введення обмеження відвідування населенням хвойних насаджень.

Рятувальники закликають жителів області із розумінням поставитися до вимушених заборонних заходів та бути відповідальними, а при виявленні ознак пожежі у лісі та на відкритих територіях негайно телефонувати до Служби порятунку за номером «101»!

Управління ДСНС України у Сумській області