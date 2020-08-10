В Конотопе в ДТП пострадал мопедист

На перекрестке с круговым движением столкнулись автомобиль «Митсубиси Лансер» и мопед. В результате столкновения 57-летний водитель мопеда госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы. Медики диагностировали у него закрытый перелом ключицы. 27-летний водитель авто не пострадал. Правоохранители изъяли оба транспортных средства и поместили их на спецплощадку.
По факту дорожно-транспортного происшествия в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого выясняются все обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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