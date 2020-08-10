В Сумах усилили карантин Сегодня, 22 августа, прошло внеочередное заседание исполкома Сумского горсовета.

В повестке дня был один вопрос «О внесении изменений в решение исполнительного комитета Сумского городского совета от 27.03.2020 № 172 «О мерах во время карантина по предотвращению распространения на территории Сумской городской объединенной территориальной громады острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2». Внесение изменений связаны с тем, что Кабмин внес Сумы в «желтую зону» по карантину с 21 августа.

Согласно принятому документу:

- запрещена деятельность хостелов,

- запрещено проведения массовых мероприятий, кроме необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, религиозных мероприятий и собраний совладельцев многоквартирных домов при условии осуществления контроля за соблюдением физической дистанции не менее 1,5 метров и пребывание одного физического лица на 10 квадратных метров площади здания или территории.

- кинотеатры и учреждения культуры могут работать только при условии наполнения помещения до 50%.

- запрещено работу развлекательных заведений и заведений общественного питания после 24:00 до 7:00, кроме тех, которые осуществляют адресную доставку пищи.

- запрещено посещение заведений социальной защиты, в которых находятся/проживают граждане пожилого возраста;

- проведение спортивных мероприятий, тренировок и выступлений профессиональных и любительских команд разрешено при условии отсутствия зрителей;

- запрещено проведение массовых мероприятий в заведениях общественного питания в количестве более 20 человек и пребывания более одного физического лица на 10 квадратных метров.

- запрещено пребывания в общественных местах (в том числе в общественном транспорте) без масок;

- запрещена незаконная торговля, а также торговля с передвижных торговых мест;

- перевозки пассажиров только на сидячих местах;

- запрещена работа аттракционов в парках.

Нормы принимаются на две недели.