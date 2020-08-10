В Сумах усилили карантин

В повестке дня был один вопрос «О внесении изменений в решение исполнительного комитета Сумского городского совета от 27.03.2020 № 172 «О мерах во время карантина по предотвращению распространения на территории Сумской городской объединенной территориальной громады острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2». Внесение изменений связаны с тем, что Кабмин внес Сумы в «желтую зону» по карантину с 21 августа.
Согласно принятому документу:
- запрещена деятельность хостелов,
- запрещено проведения массовых мероприятий, кроме необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, религиозных мероприятий и собраний совладельцев многоквартирных домов при условии осуществления контроля за соблюдением физической дистанции не менее 1,5 метров и пребывание одного физического лица на 10 квадратных метров площади здания или территории.
- кинотеатры и учреждения культуры могут работать только при условии наполнения помещения до 50%.
- запрещено работу развлекательных заведений и заведений общественного питания после 24:00 до 7:00, кроме тех, которые осуществляют адресную доставку пищи.
- запрещено посещение заведений социальной защиты, в которых находятся/проживают граждане пожилого возраста;
- проведение спортивных мероприятий, тренировок и выступлений профессиональных и любительских команд разрешено при условии отсутствия зрителей;
- запрещено проведение массовых мероприятий в заведениях общественного питания в количестве более 20 человек и пребывания более одного физического лица на 10 квадратных метров.
- запрещено пребывания в общественных местах (в том числе в общественном транспорте) без масок;
- запрещена незаконная торговля, а также торговля с передвижных торговых мест;
- перевозки пассажиров только на сидячих местах;
- запрещена работа аттракционов в парках.
Нормы принимаются на две недели.
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