На Сумщине 150 полицейских будут обеспечивать безопасность во время праздников Полиция Сумщины готова обеспечить общественный порядок во время праздничных дней.

В течение 23 и 24 августа в области состоится более двадцати массовых мероприятий по случаю празднования Дня Государственного Флага и Дня Независимости Украины. Ожидается, что участие в них примут более двух тысяч граждан.

В связи с запланированными праздничными мероприятиями подразделения полиции области переведены на усиленный вариант несения службы.

Кроме того, обеспечивать публичную безопасность и порядок во время проведения массовых мероприятий на территории области будут около 150 правоохранителей.

Полиция призывает граждан соблюдать действующее законодательство и карантина, и не провоцировать конфликтных ситуаций, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.