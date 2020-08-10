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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:50255

Первый круг чемпионата Сумщины закрыли матчем лидеров

21 августа состоялся перенесенный матч 2-го тура чемпионата области по футболу.

В Ахтырке лидер турнира «Нефтяник» принимал вторую команду ФК «Тростянец». Игра завершилась сухой ничьей 0:0.

После 9 туров лидирует «Нефтяник» - 25 очков, на 3 меньше у «Тростянца», дальше – «Велетень» (Глухов) – 18, «Колос» (Севериновка) – 17…

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу

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«Альянс» и «Виктория» получили соперников в кубке Украины
Вчера 16:59

«Альянс» и «Виктория» получили соперников в кубке Украины

Сегодня, 21 августа, в Доме футбола состоялась жеребьевка первого предварительного этапа Кубка Украины сезона 2020-21....

«Альянс» вышел в первую лигу
20.08.2020 20:36

«Альянс» вышел в первую лигу

Команда с Сумщины в дебютном сезоне в профи вышла в первую лигу....

Финал Кубка Сумщины пройдет в Тростянце со зрителями
19.08.2020 08:03

Финал Кубка Сумщины пройдет в Тростянце со зрителями

24 Августа в Тростянце на стадионе им. В.Куца пройдет финальный матч Кубка Сумщины по футболу....

В чемпионате Сумщины завершили первый круг
17.08.2020 16:32

В чемпионате Сумщины завершили первый круг

15 августа прошли матчи 9-го тура чемпионата области по футболу в высшей лиге....

ФК «Виктория» с Сумщины - чемпион Украины по футболу среди любителей
16.08.2020 22:16

ФК «Виктория» с Сумщины - чемпион Украины по футболу среди любителей

Сегодня, 16 августа в Киеве прошел финал чемпионата Украины по футболу среди аматоров....

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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