Первый круг чемпионата Сумщины закрыли матчем лидеров

В Ахтырке лидер турнира «Нефтяник» принимал вторую команду ФК «Тростянец». Игра завершилась сухой ничьей 0:0.
После 9 туров лидирует «Нефтяник» - 25 очков, на 3 меньше у «Тростянца», дальше – «Велетень» (Глухов) – 18, «Колос» (Севериновка) – 17…
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