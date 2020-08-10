З Днем народження, Україно, - Вадим Лисий Українці, жителі Сумщини вітаю з Днем незалежності нашої країни!

Це свято є символом багаторічної невпинної боротьби українського народу на шляху до самостійності. На жаль, ціна незалежності дуже висока: вона відстоюється і донині життями наших рідних та близьких, наших братів, друзів та товаришів.

Низький уклін всім українським воїнам, і сім'ям загиблих.

Ми довели, що саме в єдності наша сила. І не має значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, у Львові чи у Сумах, не має значення скільки нам років і якою мовою ми говоримо. Лише одне має вирішальне значення: наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще.

Зі святом, українці. З Днем народження, Україно!

Вадим Лисий, голова Сумської обласної партійної організації ВО «Батьківщина»

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