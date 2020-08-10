В Сумах сбили 73-летнего велосипедиста Полиция выясняет причины ДТП, в котором пострадал пенсионер.

Происшествие произошло сегодня, 22 августа, около 10 часов утра, по улице Привокзальной в городе Сумы. В результате столкновения с автомобилем марки ВАЗ 73-летний велосипедист получил телесные повреждения. Он госпитализирован в городскую больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.