«Бренди України»: з якими секретами вже 300 років виробляють кролевецькі рушники (відео)

ТСН розповідає про суто українські бренди, відомі на весь світ. Сьогодні - кролевецькі рушники. У їх виробництві за три сотні років майже нічого не змінилося. Тепер їх готова охороняти Європа. ТСН сіла за верстат і подивилася на процес зсередини.
У Сумському обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького відкрито виставку «КРОЛЕВЕЦЬКІ РУШНИКИ – ТАЇНА ЩИРОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДУШІ», яка представляє рушникову...
Сьогодні, 25 червня, у Сумському обласному художньому музеї ім.Никанора Онацького відбулася презентація альбому-каталогу «Кролевецькі рушники ХІХ-початку ХХ століть»....
19-22 вересня у Кролевці пройде Міжнародний літературно-мистецький фестиваль «Кролевецькі рушники»....
Місто Кролевець на три дні перетворилося на мистецький осередок, а Музей кролевецького ткацтва – в колиску вічного оберегу....
За вагомі досягнення та значний внесок у розвиток і пропаганду національної культури, високу професійну майстерність, активну громадську діяльність майстру народної...