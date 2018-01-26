«Бренди України»: з якими секретами вже 300 років виробляють кролевецькі рушники (відео) Червоним по білому. Рушники, які вподобав французький король і віддавали їх на вагу золота.

ТСН розповідає про суто українські бренди, відомі на весь світ. Сьогодні - кролевецькі рушники. У їх виробництві за три сотні років майже нічого не змінилося. Тепер їх готова охороняти Європа. ТСН сіла за верстат і подивилася на процес зсередини.