Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:46216

«Бренди України»: з якими секретами вже 300 років виробляють кролевецькі рушники (відео)

Червоним по білому. Рушники, які вподобав французький король і віддавали їх на вагу золота.

ТСН розповідає про суто українські бренди, відомі на весь світ. Сьогодні - кролевецькі рушники. У їх виробництві за три сотні років майже нічого не змінилося. Тепер їх готова охороняти Європа. ТСН сіла за верстат і подивилася на процес зсередини.

Общество Кролевецькі рушники

По тематике

У Сумах відкрилася виставка кролевецьких рушників
26.06.2020 16:17

У Сумах відкрилася виставка кролевецьких рушників

У Сумському обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького відкрито виставку «КРОЛЕВЕЦЬКІ РУШНИКИ – ТАЇНА ЩИРОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДУШІ», яка представляє рушникову...

У Сумах презентували альбом-каталог «Кролевецькі рушники ХІХ-початку ХХ століть»
25.06.2020 15:19

У Сумах презентували альбом-каталог «Кролевецькі рушники ХІХ-початку ХХ століть»

Сьогодні, 25 червня, у Сумському обласному художньому музеї ім.Никанора Онацького відбулася презентація альбому-каталогу «Кролевецькі рушники ХІХ-початку ХХ століть»....

На Сумщині пройде традиційний фестиваль «Кролевецькі рушники»
18.09.2019 12:58

На Сумщині пройде традиційний фестиваль «Кролевецькі рушники»

19-22 вересня у Кролевці пройде Міжнародний літературно-мистецький фестиваль «Кролевецькі рушники»....

На Сумщині відбувся міжнародний літературно-мистецький фестиваль «Кролевецькі рушники»
26.09.2018 17:33

На Сумщині відбувся міжнародний літературно-мистецький фестиваль «Кролевецькі рушники»

Місто Кролевець на три дні перетворилося на мистецький осередок, а Музей кролевецького ткацтва – в колиску вічного оберегу....

26.01.2018 16:53

Майстриня з Кролевеччини буде отримувати стипендії голови ОДА

За вагомі досягнення та значний внесок у розвиток і пропаганду національної культури, високу професійну майстерність, активну громадську діяльність майстру народної...

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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