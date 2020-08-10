ФК «Сумы» разгромили богодуховцев

Игра завершилась уверенной победой гостей 0:4. Голы забивали Вадим Шаврин (3 минута), Евгений Мороз (27), Богдан Колесник (48) и Максим Чеглов (56).
ФК «Сумы» продолжает готовиться к старту в чемпионате Украины среди аматоров.
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24 Августа в Тростянце на стадионе им. В.Куца пройдет финальный матч Кубка Сумщины по футболу....
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