Копы помогли сумской журналистке найти забытую в маршрутке сумку

«Про Настю-роззяву, Патрульна поліція Сумської області і трішки магії.
Їду з Києва до батьків. У Сумах маю пересісти з однієї маршрутки на іншу. Їду на вокзал. Вже вийшовши розумію, що забула у міській маршрутці сумку.
Швидко і вже з тремтячими руками намагаюся згадати, чи було в ній шось важливе. Зарядки, навушники, книжка, антисептик і... гаманець з усією готівкою і картками. Панічно думаю, що робити. Знаходжу номер компанії, що обслуговує цей маршрут. Дзвоню - тиша. Подумки вже купую нову сумку і все, що в ній було.
Дзвоню в поліцію.
- Не зовсім впевнена, що це до вас, але, можливо, підкажете. Забула сумку в маршрутці.
- Суми?
- Так.
- Державний номер запам'ятали?
- Ні.
Далі ще пару питань і "Ваше звернення зареєстроване, очікуєте реагування".
Через пару хвилин телефонують вже патрульні - ще хвилина уточнюючих запитань і рекомендація залишатися на місці.
Ще хвилин за 10 до мене під'їжджає Пріус і патрульна відає мені сумку. Усміхається. Знайшли на кінцевій. Маршрутка ще не поїхала. Ніхто нічого не забрав.
Я з усіма речами, адреналіном в крові і вдячністю патрульним їду додому.
Пишу про це, щоб нагадати, зокрема і собі, що немає нічого виключно білого чи чорного. І попри увесь треш, пов'язаний з МВС і Аваковим, в поліції є хороші люди, яким хочеться дякувати, довіряти та звертатися за допомогою.
*Тут мало б бути селфі з патрульними, але я настільки розгубилася і запізнювалася, що, в голові не було нічого, окрім слів вдячності*», - написала она.