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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 23:12251

Копы помогли сумской журналистке найти забытую в маршрутке сумку

Об этом в Фейсбуке написала сумская журналистка Анастасия Горпинченко, которая сейчас работает в Киеве на Громадському радіо.

«Про Настю-роззяву, Патрульна поліція Сумської області і трішки магії.

Їду з Києва до батьків. У Сумах маю пересісти з однієї маршрутки на іншу. Їду на вокзал. Вже вийшовши розумію, що забула у міській маршрутці сумку.

Швидко і вже з тремтячими руками намагаюся згадати, чи було в ній шось важливе. Зарядки, навушники, книжка, антисептик і... гаманець з усією готівкою і картками. Панічно думаю, що робити. Знаходжу номер компанії, що обслуговує цей маршрут. Дзвоню - тиша. Подумки вже купую нову сумку і все, що в ній було.

Дзвоню в поліцію.

- Не зовсім впевнена, що це до вас, але, можливо, підкажете. Забула сумку в маршрутці.

- Суми?

- Так.

- Державний номер запам'ятали?

- Ні.

Далі ще пару питань і "Ваше звернення зареєстроване, очікуєте реагування".

Через пару хвилин телефонують вже патрульні - ще хвилина уточнюючих запитань і рекомендація залишатися на місці.

Ще хвилин за 10 до мене під'їжджає Пріус і патрульна відає мені сумку. Усміхається. Знайшли на кінцевій. Маршрутка ще не поїхала. Ніхто нічого не забрав.

Я з усіма речами, адреналіном в крові і вдячністю патрульним їду додому.

Пишу про це, щоб нагадати, зокрема і собі, що немає нічого виключно білого чи чорного. І попри увесь треш, пов'язаний з МВС і Аваковим, в поліції є хороші люди, яким хочеться дякувати, довіряти та звертатися за допомогою.

*Тут мало б бути селфі з патрульними, але я настільки розгубилася і запізнювалася, що, в голові не було нічого, окрім слів вдячності*», - написала она.

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