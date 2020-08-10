В Сумах столкнулись ВАЗ и Фиат На улице Леваневского столкнулись ВАЗ и Fiat Ducato: один из водителей травмирован.

Сообщение о ДТП поступило около 9 часов утра 21 августа. Предварительно, 65-летний водитель автомобиля ВАЗ-21011, при изменении направления движения не убедился в безопасности своего маневра, после чего произошло столкновение с автомобилем Fiat Ducato, который двигался в попутном направлении. Вследствие ДТП водитель ВАЗ-21011 получил телесные повреждения. Его доставили в Сумскую областную клиническую больницу. Стражи порядка обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления следственно-оперативной группой материалов ДТП. Проводится проверка.