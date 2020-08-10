В ДТП в Сумах погиб водитель ГАЗели Происшествие произошло сегодня около пяти часов утра. На перекрестке улиц Ахтырской и Мира столкнулись ГАЗель и БМВ.

В результате столкновения 30-летний водитель автомобиля ГАЗ от полученных травм погиб на месте происшествия. Водитель БМВ и его пассажирка получили телесные повреждения. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.