В ДТП в Сумах погиб водитель ГАЗели

В результате столкновения 30-летний водитель автомобиля ГАЗ от полученных травм погиб на месте происшествия. Водитель БМВ и его пассажирка получили телесные повреждения.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.