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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:41881

В ДТП в Сумах погиб водитель ГАЗели

Происшествие произошло сегодня около пяти часов утра. На перекрестке улиц Ахтырской и Мира столкнулись ГАЗель и БМВ.

В результате столкновения 30-летний водитель автомобиля ГАЗ от полученных травм погиб на месте происшествия. Водитель БМВ и его пассажирка получили телесные повреждения.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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