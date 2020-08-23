На Сумщине еще 20 случаев коронавируса: подробности По состоянию на 23 августа в Сумской области подтверждено 1165 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 20 человек (Сумы - 5, Сумской р-н - 2, Ромны - 1, Роменский р-н - 1, Ахтырка - 1, Глухов - 2, Глуховский р-н - 2, Кролевецкий р-н - 1, Бурынский р-н - 1, Белопольский р-н - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 20 летальных случаев.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 511 человек, из них за минувшие сутки - 1 (Ахтырка).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 527 случаев заболевания, в Сумском районе - 76, Белопольский район - 34, Бурынский район - 4, пгт Великая Писаревка - 2, г. Глухов – 15, Глуховский район - 8, г. Конотоп - 50, Конотопский район - 34, пгт Краснополье - 2, Краснопольский р-н - 6, Кролевецкий район - 69, г. Лебедин - 4, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, пгт Недригайлов – 31, Недригайловский район - 20, г. Ахтырка - 66, Ахтырский р-н – 19, Путивль - 3, Путивльский район - 7, г. Ромны - 39, Роменский район – 23, г. Середина-Буда - 1, Середина-Будский р-н – 20, г. Тростянец - 43, Тростянецкий район - 9, г. Шостка - 49, Шосткинский р-н - 2.