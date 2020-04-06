В Конотопе на месте пожара обнаружили тело погибшего мужчины 22 августа в 10:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Свободы в с. Калиновка, г. Конотоп.

На тушение направили дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что пламя охватило диван, вещи домашнего обихода и пол на площади 2 кв. м. В 10:58 пожарные локализовали возгорание, а в 11:08 - ликвидировали. На месте пожара было обнаружено тело хозяина дома, 1951 г.р.

Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара - неосторожность при курении. Предостерегаем, в текущем году на Сумщине огонь уже унес жизни 33 человек, поэтому чтобы предотвратить трагические последствия соблюдать требования пожарной безопасности. Помните, правила эти простые, но их выполнение может привести к беде, сообщает Управление ДСНС Украины в Сумской области.