Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:141

В Конотопе на месте пожара обнаружили тело погибшего мужчины

22 августа в 10:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Свободы в с. Калиновка, г. Конотоп.

На тушение направили дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что пламя охватило диван, вещи домашнего обихода и пол на площади 2 кв. м. В 10:58 пожарные локализовали возгорание, а в 11:08 - ликвидировали. На месте пожара было обнаружено тело хозяина дома, 1951 г.р.

Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара - неосторожность при курении. Предостерегаем, в текущем году на Сумщине огонь уже унес жизни 33 человек, поэтому чтобы предотвратить трагические последствия соблюдать требования пожарной безопасности. Помните, правила эти простые, но их выполнение может привести к беде, сообщает Управление ДСНС Украины в Сумской области.

Право Смерть на пожаре
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщине в двух пожарах погибли двое (видео)
02.06.2020 12:05

На Сумщине в двух пожарах погибли двое (видео)

На месте двух пожаров обнаружили тела двух погибших человек....

19.05.2020 14:26

На Сумщине в пожарах погибло 27 человек

Несмотря на многочисленные предостережения спасателей о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности огонь продолжает уносить жизни....

19.05.2020 10:26

В Сумах сгорел дачник (видео)

В Сумах ликвидирован пожар в хозяйственной постройке, на месте обнаружено тело человека....

14.04.2020 17:12

На Сумщине на пожаре погиб человек

Сегодня, 14 апреля, в 6:50 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Центральная в...

На Сумщине на пожаре погиб человек
06.04.2020 15:36

На Сумщине на пожаре погиб человек

6 апреля в 7:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в с. Верхосулка Белопольского...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.