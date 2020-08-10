Тимошенко в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко действительно заразилась коронавирусом COVID-19 и на данный момент находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока в Facebook в воскресенье, 23 августа.
"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!", – написала Сорока.
Ранее в СМИ появилась информация, что кроме Тимошенко, коронавирус выявили у ее дочери Евгении с мужем Артуром Чечеткиным.
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