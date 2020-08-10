Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:162340

Тимошенко в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Тест показал коронавирус у Юлии Тимошенко. У политика поднялась высокая температура – до 39.

Лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко действительно заразилась коронавирусом COVID-19 и на данный момент находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока в Facebook в воскресенье, 23 августа.

"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!", – написала Сорока.

Ранее в СМИ появилась информация, что кроме Тимошенко, коронавирус выявили у ее дочери Евгении с мужем Артуром Чечеткиным.

 
Политика Коронавирус Юлия Тимошенко

По тематике

На Сумщине еще 20 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 11:11

На Сумщине еще 20 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 23 августа в Сумской области подтверждено 1165 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

В Украине коронавирус побил очередной рекорд
Вчера 10:14

В Украине коронавирус побил очередной рекорд

В Украине зафиксировано 2328 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19....

На Сумщине уже 1145 случаев коронавируса: подробности
Вчера 09:41

На Сумщине уже 1145 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 22 августа в Сумской области 1145 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине еще 21 случай коронавируса, два летальных
Вчера 09:00

На Сумщине еще 21 случай коронавируса, два летальных

На утро 22 августа в Сумской области подтверждено 1145 случаев заболевания COVID-19....

Что известно о третьей смерти от коронавируса в Сумах
21.08.2020 12:03

Что известно о третьей смерти от коронавируса в Сумах

В Сумах умер 69-летний мужчина, у которого был подтвержден коронавирус....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.