В Конотопе 16-летний мотоциклист наехал на 64-летнюю велосипедситку Полиция Конотопщини устанавливает причины и обстоятельства ДТП с участием мотоцикла и велосипеда.

Происшествие произошло 22 августа, около 20:30, по улице Лесной в Конотопе. Полицейские предварительно установили, что 16-летний мотоциклист не придерживался безопасной скорости и дистанции движения, в результате чего допустил наезд на 64-летнюю велосипедистку, которая осуществляя поворот и не убедилась в безопасности маневра. В результате аварии женщина получила телесные повреждения, на «скорой» женщину доставили в Конотопскую ЦРБ для оказания медицинской помощи. Оба транспортных средства изъяты и помещены на спецплощадку.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия и решается вопрос об открытии по факту ДТП уголовного производства.

Полиция в очередной раз обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом быть максимально бдительными, собранными и дисциплинированными на дороге, ведь от этого зависит ваша жизнь и здоровье, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.