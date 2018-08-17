В Сумах отпраздновали День Государственного флага В торжественных мероприятиях 23 августа приняли участие горожане, военные, чиновники…

День Государственного флага Украины отмечает с 2004 года. Сегодня он является не только символом государства, но и мира и надежды для украинцев.

В Сумах торжества начались на Майдане Независимости. Горожане в вышиванках и в сопровождении оркестра пронесли флаг по улице Героев Сумщины до флагштока у фонтана «Садко».

Поднимали флаг мэр Сум Александр Лысенко и глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко.

«Поздравляю всю Сумскую городскую громаду и гостей города с праздником одного из государственных символов Украины - Днем флага! Искренне благодарен военным, которые защищают государственную границу, медикам, которые воюют с коронавирусом, людям преклонного возраста, которые отстраивали страну и родные Сумы и всем тем, благодаря кому на весь мир славится наша родина. Сегодня мы чтим не только многовековую историю украинского государства, а еще раз доказываем, что цвета Государственного Флага Украины олицетворяют мирное голубое небо, богатое хлебное поле и высокие человеческие ценности - свободу, независимость и равноправие. Ценим это и гордимся! Мира, спокойствия и развития нашей стране», - отметил городской голова.

В свою очередь глава Сумской ОГА Роман Грищенко призвал присутствующих на мероприятии, помнить, какой ценой государственный символ вечности каждый раз развевается над независимой Украины.

«Под этим национальным символом мы ежедневно живем и работаем. С ним идут в школы и детсады наши дети, выходят в поля наши аграрии, а наши ребята воюют на востоке Украины, и именно за него украинцы отдают жизнь, чтобы наша страна жила в мире и покое. Поэтому мы с гордостью и честью нести это знамя во славу Украины», - сказал Роман Грищенко.