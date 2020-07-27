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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:491

Сумская пляжница стала четвертой на чемпионате Украины

Сегодня, 23 августа, в Черноморске завершился чемпионат Украины по пляжному волейболу среди спортсменов до 19 лет.

В турнире принимали участие 30 мужских пар и 32 женских. В то числе семеро сумчанок. Лучше всех выступила Дарья Донская, которая в паре с Евой Сердюк из Черноморска заняла 4-е место, обыграв в ¼ финала наших Екатерину Удовенко и Елизавету Тарасенко, которые в итоге заняли пятое место. Кристина Ермоченко и Таисися Кальченко – 7-е, Екатерина Мезинова (Харьков) и Кристина Резникова – 9-е, Дария Зима и Таисися Шаповалова (Черноморска) – 17-е.

Спорт Пляжный волейбол
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