Сумская пляжница стала четвертой на чемпионате Украины

В турнире принимали участие 30 мужских пар и 32 женских. В то числе семеро сумчанок. Лучше всех выступила Дарья Донская, которая в паре с Евой Сердюк из Черноморска заняла 4-е место, обыграв в ¼ финала наших Екатерину Удовенко и Елизавету Тарасенко, которые в итоге заняли пятое место. Кристина Ермоченко и Таисися Кальченко – 7-е, Екатерина Мезинова (Харьков) и Кристина Резникова – 9-е, Дария Зима и Таисися Шаповалова (Черноморска) – 17-е.
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