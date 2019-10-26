В разгар пандемии в Сумах устроили выставку ретро-автомобилей (фото) В Сумах 23 августа организовали выставку ретро-автомобилей на парковке возле ТРЦ «Мануфактура».

Ее организовали третий раз. В этом году ее посвятили Дню флага. Некоторые машины украсили желто-голубыми флажками, пишет Суспільне.

Большинство из представленных автомобилей - легковые, образцы советского автопрома. Это «Запорожцы», «Победы», «Волги» разных лет выпуска. Также есть автомобили из других стран - BMW из Германии и Chrysler - из США. Это самые старые из представленных автомобилей. Им больше 80-ти лет. Самым «молодым» авто, которые есть на выставке - 30 лет. Всего представили более 20-ти автомобилей.

Владельцы предлагают посетителям не только рассматривать «экспонаты», но и посидеть за рулем, чтобы почувствовать, насколько удобными были салоны таких автомобилей. Детям позволяют нажимать на клаксоны.

Автовладельцы говорят, что чаще всего реставрировать эти машины им приходится самостоятельно. И добавляют, что иногда ретроавтомобили используют для фотосессий, в том числе и свадебных.

Организатор мероприятия Алексей Сахно говорит, что цель выставки - сохранить исторические автомобили и популяризировать ретро-движение в городе.