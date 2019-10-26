Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:20414

В разгар пандемии в Сумах устроили выставку ретро-автомобилей (фото)

В Сумах 23 августа организовали выставку ретро-автомобилей на парковке возле ТРЦ «Мануфактура».

Ее организовали третий раз. В этом году ее посвятили Дню флага. Некоторые машины украсили желто-голубыми флажками, пишет Суспільне.

Большинство из представленных автомобилей - легковые, образцы советского автопрома. Это «Запорожцы», «Победы», «Волги» разных лет выпуска. Также есть автомобили из других стран - BMW из Германии и Chrysler - из США. Это самые старые из представленных автомобилей. Им больше 80-ти лет. Самым «молодым» авто, которые есть на выставке - 30 лет. Всего представили более 20-ти автомобилей.

Владельцы предлагают посетителям не только рассматривать «экспонаты», но и посидеть за рулем, чтобы почувствовать, насколько удобными были салоны таких автомобилей. Детям позволяют нажимать на клаксоны.

Автовладельцы говорят, что чаще всего реставрировать эти машины им приходится самостоятельно. И добавляют, что иногда ретроавтомобили используют для фотосессий, в том числе и свадебных.

Организатор мероприятия Алексей Сахно говорит, что цель выставки - сохранить исторические автомобили и популяризировать ретро-движение в городе.

Фото
Досуг Ретро-авто

По тематике

Завтра в Сумах пройдет выставка ретро-машин
26.10.2019 07:57

Завтра в Сумах пройдет выставка ретро-машин

В воскресенье, 27 октября, общественное объединение «РЕТРО.Сумы» во второй раз представит ретро-технику по случаю Дня автомобилиста и дорожника....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.