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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:32339

В Сумах пьяный водитель предлагал патрульным взятку

Патрулируя улицу Привокзальную, инспекторы остановили автомобиль Renault Dokker, водитель которого двигался с нарушением правил дорожного движения.

Едва сообщив причину остановки, стражи порядка поняли, что 40-летний водитель имеет признаки алкогольного опьянения.

Водитель в присутствии свидетелей категорически отказался проходить освидетельствование на месте остановки, но захотел сделать это в учреждении здравоохранения. Однако в самой больнице мужчина также отказался проходить осмотр. Вместо этого он начал предлагать стражам порядка решить вопрос о непривлечении его к административной ответственности. 5000 гривен - именно столько водитель предложил патрульным. Инспекторы предупредили его об ответственности, но он не обращал внимания и настаивал на своем.

По факту предложения неправомерной выгоды патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Следователями начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК.

Не обошлось и без административного материала. За отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения на руководителя инспекторы составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП и отстранили его от управления.

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