Сумские лучники отличились на этапе кубка Украины 23 августа в Харькове завершился первый этап кубка Украины по стрельбе из лука «Стрелы Слобожанщины».

Лучшим среди сумчан был Алексей Гунбин, ставший в индивидуальных стрельбах вторым. Александр Малушин был 6-м, Артем Овчинников – 8-м. А выиграл студент Сумского педуниверситета Иван Кожокарь из Черновцов.

Среди женщин лучшей из сумчанок стала Евгения Будулина – 4-е место, а победу одержала также черновчанка, выпускница Сумского педа Лидия Сиченикова.

В командных стрельбах и микстах сумчане не принимали участия, а Лидия Сиченикова и Иван Кожокарь взяли еще 3 медали: в мужской команде – «золото», в женской – «серебро», в миксте - «бронзу».

Среди кадетов наша Дарья Ковалева заняла пятое место, Егор Леоненко – 8-е.