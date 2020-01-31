Сумские лучники отличились на этапе кубка Украины

Лучшим среди сумчан был Алексей Гунбин, ставший в индивидуальных стрельбах вторым. Александр Малушин был 6-м, Артем Овчинников – 8-м. А выиграл студент Сумского педуниверситета Иван Кожокарь из Черновцов.
Среди женщин лучшей из сумчанок стала Евгения Будулина – 4-е место, а победу одержала также черновчанка, выпускница Сумского педа Лидия Сиченикова.
В командных стрельбах и микстах сумчане не принимали участия, а Лидия Сиченикова и Иван Кожокарь взяли еще 3 медали: в мужской команде – «золото», в женской – «серебро», в миксте - «бронзу».
Среди кадетов наша Дарья Ковалева заняла пятое место, Егор Леоненко – 8-е.
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