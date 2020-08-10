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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:57325

«Альянс» примет харьковский «Металлист» в Сумах. Без зрителей

Сезон 2020/2021 для «Альянса» начнется в субботу, 29 августа.

Определено время проведения матча первого предварительного раунда Кубка Украины сезона 2020/2021 между Липоводолинским «Альянсом» и харьковским «Металлистом 1925».

Игра начнется в субботу, 29 августа, в 17:00 на стадионе «Юбилейный» в г. Сумы. Игра состоится без зрителей.

Информация о трансляции матча будет несколько позже.

Спорт Альянс Липовая Долина

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