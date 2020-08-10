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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 23:191

В Ромнах разыграли кубок области по стритболу

23 августа в Ромнах запомнится хорошей погодой, открытием нового площадки и зрелищными играми Открытого кубка Сумской области по баскетболу 3х3.

В категории «Юноши U15» (8 команд-участниц) бронзовые награды завоевала команда «Партизаны» (Путивль). Серебряные медали достались «Олимпику» (Лохвица Полтавской области). Обладателями Кубка стали игроки команды «Моджо» (Сумы). Лучшим игроком признан Егор Глущенко.

В «мужской» категории (15 команд) третьей стала сумская «Подлива», которая в бронзовом финале одолела БК «Нежин». Совсем немного сил не хватило местным «Казакам» - в противостоянии молодости и опыта победу одержал «9-й квартал» из Сум. Весомый вклад в победу своей команды сделал Игорь Кривич, который и стал MVP.

Спорт
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