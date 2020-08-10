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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:01292

Сумские бойцы отличились в Харькове

23 августа в Харькове завершился Открытый чемпионат Харьковской области по панкратиону и грэпплингу.

Это были первые соревнования для сумских бойцов с января 2020 года. Чемпионат проходил на открытых площадках в парке в условиях карантина.

Юные спортсмены спортклуба Института физической культуры (SKIF) удачно «отпраздновали» День флага: Даниил Плаксиенко и Роман Шовкопляс, Дмитрий Чижик - по 2 золота, Кирилл Киселев, Артем Чхайло, Ростислав Скачедуб, Вадим Полтавцев - золото и серебро; Борис Слюсар и Дмитрий Ткачев - золото и бронза; Платон Бойко и Богдан Скачедуб – бронза.

Подготовили юных чемпионов тренеры С.Чередниченко, А.Томенко, Д.Неткачев.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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