Сумские бойцы отличились в Харькове 23 августа в Харькове завершился Открытый чемпионат Харьковской области по панкратиону и грэпплингу.

Это были первые соревнования для сумских бойцов с января 2020 года. Чемпионат проходил на открытых площадках в парке в условиях карантина.

Юные спортсмены спортклуба Института физической культуры (SKIF) удачно «отпраздновали» День флага: Даниил Плаксиенко и Роман Шовкопляс, Дмитрий Чижик - по 2 золота, Кирилл Киселев, Артем Чхайло, Ростислав Скачедуб, Вадим Полтавцев - золото и серебро; Борис Слюсар и Дмитрий Ткачев - золото и бронза; Платон Бойко и Богдан Скачедуб – бронза.

Подготовили юных чемпионов тренеры С.Чередниченко, А.Томенко, Д.Неткачев.