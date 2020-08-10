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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:47440

На Сумщине 22 новых случая коронавируса

На утро 24 августа в Сумской области подтверждено уже 1187 случаев COVIS-19.

За субботу зафиксировано 22 новых случая.  Два человека выздоровели, - всего таких 513. За все время пандемии умерло 20 человек. Лечатся 654.

В Украине за сутки подтверждено 1799 новых случаев, - всего 106757. Умерло 22 человека, - всего 2293. Вылечилось 289, - всего 52524. Болеют 51940.

Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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