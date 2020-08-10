На Сумщине 22 новых случая коронавируса На утро 24 августа в Сумской области подтверждено уже 1187 случаев COVIS-19.

За субботу зафиксировано 22 новых случая. Два человека выздоровели, - всего таких 513. За все время пандемии умерло 20 человек. Лечатся 654.

В Украине за сутки подтверждено 1799 новых случаев, - всего 106757. Умерло 22 человека, - всего 2293. Вылечилось 289, - всего 52524. Болеют 51940.