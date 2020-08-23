На Сумщине 1187 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 24 августа в Сумской области 1187 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 22 человек (Сумы - 11, Ромны - 1, Лебедин - 1, Середина-Будский р-н - 1, Тростянецкий р-н - 1, Кролевецкий р-н - 3, Белопольский р-н - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 20 летальных случаев.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 513 человек, из них за минувшие сутки - 2 (Ахтырка, Сумы).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 537 случаев заболевания, в Сумском районе - 76, Белопольский район - 38, Бурынский район - 4, пгт Великая Писаревка - 2, г. Глухов – 15, Глуховский район - 8, г. Конотоп - 50, Конотопский район - 34, пгт Краснополье - 2, Краснопольский р-н - 6, Кролевецкий район - 72, г. Лебедин - 6, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, пгт Недригайлов – 31, Недригайловский район - 20, г. Ахтырка - 66, Ахтырский р-н – 19, Путивль - 3, Путивльский район - 7, г. Ромны - 40, Роменский район – 23, Середина-Будский р-н – 22, Тростянецкий район - 53, г. Шостка - 49, Шосткинский р-н - 2.