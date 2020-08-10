Сумчан запрошують на тренінговий курс "Права людини"

Тренінговий курс включає в себе 4-денне навчання з використанням методик неформальної освіти для молодіжних працівників(-ць), молодіжних лідерів(-ок) та осіб, які працюють з молоддю у практичній площині.
Участь в тренінговому курсі є безкоштовною. Організатори забезпечують проживання, харчування учасників(-ць) та відшкодовують витрати на проїзд до місця проведення (м. Суми) і в зворотному напрямку.
Кількість місць обмежена!
Реєстрація триває до 30 серпня включно.
Додаткові питання можна поставити: електронною поштою dubynskadiana@gmail.com або за телефоном 099-439-58-40 Діана Дубинська.
Знайти детальну інформацію та заповнити заявку на участь можна за посиланням:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd4oYlwfBtYVLWvsN…/viewform