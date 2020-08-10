Сумчани відзначають День Незалежності України Сьогодні, 24 серпня, 29-та річниця проголошення незалежності України.

У Сумах з самого ранку жителі обласного центру вшанував пам’ять бійців, які загинули в ім’я незалежності й свободи України. Далі колоною пішли у центр міста, де біля пам’ятника Шевченку голова Сумської облдержадміністрації Роман Грищенко наголосив: «Саме від нас з вами залежить, наскільки Україна буде самостійною і незалежною, саме від нас залежить, наскільки Україна буде процвітати, саме від нас залежить, яким чином ми будемо далі розвиватися. Дійсно, Україна – це люди, які забезпечують її державний суверенітет, її цілісність і розвиток. Робимо великою Сумщину разом! З Днем Незалежності!».

Кращі працівники підприємств області, лікарі, донори, юристи, науковці, артисти отримали сьогодні державні нагороди і грамоти голови облдержадміністрації. Зокрема, звання «Заслужений донор України» отримали Сергій Ніколаєнко, Володимир Клець, Олександр Растроста, медаль «За працю і звитягу» – Микола Худолєй, начальник цеху акціонерного товариства «Сумихімпром», орден «За заслуги» – Петро Кмита, лікар-нейрохірург Сумської обласної клінічної лікарні (посмертно).

Роман Грищенко вручив також грамоти голови облдержадміністрації, зокрема, голові групи експертів з інфекційних хвороб обласного управління охорони здоров’я Ірині Троцькій, народній артистці України Євгенії Серебряковій, голові обласної ради молодих вчених Юрію Данько.

«День 24 серпня 1991 року став переломним в історії нашого народу, точкою відліку, з якої розпочала свій поступ у майбутнє вільна, суверенна Україна, народ якої став нарешті господарем своєї землі й творцем власної долі. Шість років тому, Україна вкотре довела світу, що ми незламна нація. Мужністю, хоробрістю та відчайдушністю відзначилися і наші земляки, сумчани, котрі сміливо і гідно боронили кордони держави, захищаючи матерів, жінок, дітей, кожного з нас та рідну землю. Ми відстояли європейське майбутнє держави. І зараз щодня викарбовуємо нові сходи на шляху до тієї країни, в якій мають жити наші діти та онуки», – сказав мер Сум Олександр Лисенко.

За особливі досягнення перед містом, та з нагоди 29-ї річниці Дня Незалежності України, нагородами та Грамотами міського голови Олександр Лисенко відзначив волонтерів, військовослужбовців, соціальних працівників.

Також, вже традиційно, напередодні початку нового навчального року, міський голова вручив дітям загиблих у зоні АТО сумчан шкільні рюкзаки.